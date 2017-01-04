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Общество

В Литве проведут компьютерный отбор призывников для прохождения срочной службы

Министерство обороны Литвы проводит компьютерный отбор призывников для прохождения в 2017 году срочной армейской службы. В списки новобранцев будут включены военнообязанные в возрасте от 19 до 26 лет, отобранные электронной программой, пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

На девятимесячную службу в 2017 году планируется призвать 3537 человек. Число призывников 1991-1997 годов рождения больше потребностей военных, и для формирования списков призываемых проводится своего рода электронная лотерея, в ходе которой имена по принципу случайности определяются специальной компьютерной программой. «За ходом процедуры для обеспечения ее прозрачности будут наблюдать представители общественности», - сообщили в Минобороны Литвы.

Новобранцев распределят по двадцати воинским частям. Первые из них приступят к службе в апреле, заключительные группы прибудут в подразделения в декабре.

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