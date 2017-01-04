В Пскове простились с Почетным гражданином города Василием Куличковым

11:50, 04 января 2017, ПАИ

Сегодня, 4 января, возле здания областного Управления МВД России простились с Почетным гражданином города Пскова, участником Великой Отечественной войны, полковником милиции в отставке Василием Куличковым, который скончался 2 января на 93-м году жизни. Об это Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

В ходе траурной церемонии, которая прошла у здания УМВД России по Псковской области, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, заместитель губернатора области Вера Емельянова, глава Пскова Иван Цецерский, псковские ветераны, друзья и коллеги почтили память Василия Степановича и выразили глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.

Юрий Инстранкин отметил, что в последний путь Василия Куличкина провожают с того места, где он провел долгие годы жизни и службы: «Он прошел славный боевой и трудовой путь, был человеком чести и долга, много сил отдал для воспитания подрастающего поколения».

«Это удивительный человек, он прожил беспрецедентную жизнь, показал, как и в мирное время можно оставаться на боевом посту», - выразила Вера Емельянова соболезнования от губернатора региона Андрея Турчака, который знал Василия Куличкина лично, уважал и ценил его.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Аантолий Копосов подчеркнул, что Василий Куличков "относился к людям драгоценнейшей породы, которые освобождали страну от войны и в послевоенные годы восстанавливали разрушенное".

«Мы сегодня провожаем последнего Почетного гражданина города, который освобождал Псков от фашистских захватчиков. Безмерно жаль терять поколение победителей, которые отстояли свободу и воспитали патриотичное молодое поколение», - от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично выразил соболезнования родным, близким и друзьям Иван Цецерский.

Василий Куличков родился в 1924 году в Тверской области. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе партизанской бригады. Трижды был ранен. В органах внутренних дел Василий Степанович служил с 1944 года, немало лет отдал работе в уголовном розыске. В его активе – раскрытие многих резонансных преступлений. Он окончил Высшую школу МВД СССР. Службу завершил в должности заместителя начальника УВД Псковского облисполкома. Удостоен высоких правительственных наград. Полковник милиции в отставке. Заслуженный работник МВД. Почетный гражданин города Пскова.