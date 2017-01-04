5 января в Псковской области похолодает до -24 градусов

17:08, 04 января 2017, ПАИ

5 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от – 14 до -19 градусов, местами до -24.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.