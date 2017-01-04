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Общество

5 января в Псковской области похолодает до -24 градусов

5 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от – 14 до -19 градусов, местами до -24.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

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