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Общество

Сотрудник псковского УМВД получил кубок на творческом конкурсе в Париже

В Париже состоялся гала-концерт по случаю чествования победителей и лауреатов международных конкурсов творческих достижений, проходящих в Европе. В торжественной церемонии, которая прошла 31 декабря, принял участие сотрудник УМВД России по Псковской области, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов Владимир Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Представителю Псковской области вручили кубок и серебряную медаль Французской республики. Всего в подобных конкурсах участвуют 56 стран Европы, Азии и Америки. Чествование лауреатов проводится три раза в год. Гала-концерты проводятся в Париже, Каннах, Ницце и Монако.

В этом году Россию на мероприятии представляли артисты из Псковской области, Якутии, Оренбургской, Саратовской областей и других регионов.

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