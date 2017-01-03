5 января псковичей приглашают на фильм с Джеффри Рашем

15:32, 04 января 2017, ПАИ

5 января псковичей приглашают в Центральную городскую библиотеку (улица Конная, 6) для просмотра фильма «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем, обладателем различных наград, в том числе премии «Оскар», двух «Золотых глобусов», трёх премий BAFTA, премий «Эмми» и «Тони». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, наиболее известные фильмы с участием Джеффри Рашем— «Блеск», «Влюблённый Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Лучшее предложение», «Фрида», «Пираты Карибского моря» и «Король говорит!»

«Лучшее предложение» режиссера Джузеппе Торнаторе - фильм о природе чувств, в нем предметом исследования являются человеческие чувства, коим тысячи лет, и предметы искусства, которые вечны. Тема фильма – «В любой подделке всегда скрыто что-то подлинное», - рассказали в библиотеке.

В ленте фигурирует множество подлинно существующих произведений искусства. «Это лучшее предложение для читателя и зрителя, который любит мозговой фитнес», - добавили в библиотеке.

Начало просмотра - в 17:30.