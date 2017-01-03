В Пскове презентуют книгу о святых, русалках и языческих богах

16:45, 04 января 2017, ПАИ

5 января в 17:00 Центральная городская библиотека (улица Конная, 6) приглашает псковичей на презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники». Презентация книги приурочена к юбилею художника, сообщил Псковскому агентству информации в библиотеке.

Среди многочисленных наград Веры Павловой за достижения в области искусства книги - золотая медаль XXI Международной биеннале искусства книги в Братиславе (2001) и диплом Международной триеннале книжной графики в Таллинне «Power of Pictures» 2003. В 2014 году Вера Павлова стала лауреатом почетного диплома Международного Совета по детской книге (IBBY).

Книга «Русские праздники» рассказывает о том невообразимом годовом колесе, в котором для простого человека от сохи смешались православные святые, фольклорные русалки и колдуны, да отголоски языческих богов и их примет. «Что общего у Велеса и святого Николы? Как гадали девушки на Руси, зачем качались на качелях и катались с гор деревенские жители, кто такие ряженые и волочебники, что такое кумление, мясоед, "страшные вечера" и "курячьи именины"…Как отгоняли нечистую силу в темные дни? В какие дни засылали сватов, а в какие и свадебки играли? Сколько длилось кумование и зачем кудрявили березы? Конечно, время, когда мы напрямую зависели от земли и погодных условий, подстраивая под них годовой календарь, уже минуло, утекло, но и для сегодняшних праздников можно почерпнуть полезную информацию, рецепт сочива и жаворонков, потешку, колядку, гадание на Рождество или просто насладиться прекрасными иллюстрациями, овеянными духом мифологического восприятия. Художником выстроен целый мир крестьянской России, где героями выступают как простые люди, так и русские святые, ангелы и серафимы. По страницам книги летят птицы, ползут улитки, разгуливают коты, барашки и зайцы. В книге представлен и праздничный фольклор - присказки, стихи, загадки, гадальные песни, и фрагменты текстов тропарей», - рассказали в библиотеке.

«Русские праздники»— это и книга для чтения с детьми, и художественный альбом для разглядывания, и пособие по этнографии. «Огромная, в красочном коробе, в переплёте из грубой мешковины (с блинтовым окошком), с льняным ляссе, тонированной мелованной бумагой, с трёхсторонним красным обрезом и цветными форзацами, с замечательным качеством печати (отпечатана в Венгрии) - она представляет собою шедевр полиграфического искусства и триумф художника – иллюстратора», - отметили в библиотеке.