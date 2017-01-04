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Общество

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам организации капремонта

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В целях повышения эффективности организации проведения капитального ремонта и уровня удовлетворенности граждан услугами по его проведению Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации поручено обеспечить совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в сфере формирования и актуализации региональных программ капремонта; разработку единой методики определения размера предельной стоимости работ (услуг); создание системы технического учета жилищного фонда; проведение оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации президент поручил провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и домов, являющихся объектами культурного наследия.

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