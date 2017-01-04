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Автомобилисты попали в ДТП в Куньинском и Новосокольническом районах

Сегодня, 4 января, в 13:30 в Куньинском районе на 436 км трассы М-9 произошло ДТП с участием одного автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ликвидировать последствия аварии помогали 4 сотрудника ведомства.

Еще один автомобиль попал в ДТП в 13:17  в Новосокольническом районе на 511 км трассы М-9. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется

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