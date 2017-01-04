0
21:36
Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг
17:08
5 января в Псковской области похолодает до -24 градусов
15:01
В этом году молодые летчики ЗВО пройдут обучение на современных тренажерах
13:58
Псковичей просят быть внимательными к технике с проблесковыми маячками и звуковым сигналом
11:50
В Пскове простились с Почетным гражданином города Василием Куличковым
11:05
Наблюдать за облаками советует сегодня народный календарь
08:59
В жилых домах Псковской области проверят соблюдение требований пожарной безопасности
Еще новости
Общество

В Новосокольниках провели рейд по предупреждению пожаров в жилом секторе

С целью предупреждения пожаров и их последствий в период новогодних и рождественских праздников заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с начальником отдела по мобильной работе и делам ГО и ЧС администрации города Новосокольники осуществил выезд в город, а также деревни Захарино и Золотково. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактической работы были распространены памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту», проведен инструктаж граждан под роспись. С согласия граждан провели обследования жилых домов. В городе Новосокольники состоялся сход граждан, в ходе которых населению рассказали о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановке с пожарами на территории Новосокольнического района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг
04 января 2017
Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг
5 января в Псковской области похолодает до -24 градусов
04 января 2017
5 января в Псковской области похолодает до -24 градусов
В этом году молодые летчики ЗВО пройдут обучение на современных тренажерах
04 января 2017
В этом году молодые летчики ЗВО пройдут обучение на современных тренажерах
Псковичей просят быть внимательными к технике с проблесковыми маячками и звуковым сигналом
04 января 2017
Псковичей просят быть внимательными к технике с проблесковыми маячками и звуковым сигналом
В Пскове простились с Почетным гражданином города Василием Куличковым
04 января 2017
В Пскове простились с Почетным гражданином города Василием Куличковым
Наблюдать за облаками советует сегодня народный календарь
04 января 2017
Наблюдать за облаками советует сегодня народный календарь
В жилых домах Псковской области проверят соблюдение требований пожарной безопасности
04 января 2017
В жилых домах Псковской области проверят соблюдение требований пожарной безопасности
Снег ожидается в Псковской области 4 января
03 января 2017
Снег ожидается в Псковской области 4 января

Идет загрузка...