В Новосокольниках провели рейд по предупреждению пожаров в жилом секторе

18:26, 04 января 2017, ПАИ

С целью предупреждения пожаров и их последствий в период новогодних и рождественских праздников заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с начальником отдела по мобильной работе и делам ГО и ЧС администрации города Новосокольники осуществил выезд в город, а также деревни Захарино и Золотково. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактической работы были распространены памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту», проведен инструктаж граждан под роспись. С согласия граждан провели обследования жилых домов. В городе Новосокольники состоялся сход граждан, в ходе которых населению рассказали о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановке с пожарами на территории Новосокольнического района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.