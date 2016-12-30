Роспотребнадзор проверил новогодние подарки и кондитерские изделия в псковских магазинах

19:15, 04 января 2017, ПАИ

В ноябре и декабре 2016 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили 53 магазина, провели лабораторные исследования, в том числе сладких новогодних подарков и кондитерских изделий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, исследовались пробы по санитарно- химическим, микробиологическим показателям, маркировка на подарках.

На предприятиях торговли нарушений по сладким подаркам не выявили. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на рынках обнаружили нарушения, по которым материалы направили на рассмотрения в суды. Так, на территории Себежского рынка в торговом павильоне индивидуального предпринимателя В. Прокофьева кондитерские изделия с кремом при приёмке перекладывались из лотков поставщика в холодильную витрину, что недопустимо; также в организацию торговли принимались кремовые пирожные, не упакованные в лотки с плотно прилегающими крышками, отсутствовало согласование реализации кондитерских изделий с кремом с органами Роспотребнадзора, у работников не было личных медицинских книжек установленного образца с результатами обследований, лабораторных исследований, гигиенической подготовки и аттестации, допускалось совместное хранение санитарной и домашней одежды, не было выделено отдельное помещение для приёма пищи персонала. Решением суда деятельность предпринимателя приостановили на 20 суток. Вынесено постановление об отстранении от работы двух продавцов.

В Себеже на улице Свободы, 6 в торговой точке ИП С. Сурганова продавали товары и продукцию, в отношении которых установлены нарушения требований по маркировке, отсутствовали даты изготовления пищевой продукции. Кроме того, не было этикеток (ярлыков) на таре поставщика, маркировок с установленной информацией о наименовании, составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя, показателях пищевой ценности пищевой продукции, едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на конфеты «Ласка» в количестве 1 кг. Составлены протоколы об административном правонарушении, протокол изъятия 4 партий кондитерских изделий в количестве 7,5 кг направлен в суд; выдано предписание об устранении нарушений.

В торговой точке ИП Шишкина на Пустошкинском рынке сняли с реализации финляндские сыры и мясо, на которые не предоставили документы. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в суд.