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В Дедовичском районе горел жилой дом, а в Псковском – административное здание

Сегодня, 4 января, в 18:25 дежурному диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Кленива Дедовичского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В 15:05 в Псковском районе в деревне Фёдоровщина произошло возгорание в административном здании. Ликвидировать пожар помогали 16 сотрудников МЧС на 5 единицах техники.

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