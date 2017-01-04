Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг

21:36, 04 января 2017, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает псковичам об удобстве получения государственных услуг через Интернет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отдела Росгвардии, на сегодняшний день центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму, отметили в пресс-службе отдела Росгвардии. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.

Напомним, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Прием граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: Псков, улица Ипподромная, дом 108, кабинет № 6. Приемные дни: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 14:00).

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.