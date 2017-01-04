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Общество

Печь печенье в форме животных советует сегодня народный календарь

Федулов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в III веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан. Феодул состоял чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры — или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную», — сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.

На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным — скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овец, коров и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками, которые также было принято готовить в Федулов (Феодулов) день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу — их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием — он сулил богатый урожай.

 

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