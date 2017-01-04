5 и 6 января в Пскове состоятся массовые проверки водителей
5 и 6 января в Пскове сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, управляющих автомашинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.