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Общество

5 и 6 января в Пскове состоятся массовые проверки водителей

5 и 6 января в Пскове сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, управляющих автомашинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

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