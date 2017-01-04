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Общество

Консульство Латвии в Пскове отказалось от наличного расчёта

С 1 января за услуги, предоставленные консульством Латвийской Республики в Пскове, установлен порядок безналичного расчёта, сообщается на официальном сайте дипломатического представительства.

Посетители могут расплатиться платежными картами VISA, VISA Electron, VPAY, MasterCard и Maestro.

В консульстве напоминают, что при подаче документов на визу осуществляется сбор биометрических данных (отпечатков пальцев). В связи с этим, при подаче заявления на визу, лица от 12 лет и старше должны присутствовать лично.

Визовым заявителям для подачи документов на получение Шенгенской визы необходимо записаться предварительно. Запись производиться самостоятельно на сайте (резервация посещения) или по телефону (8112) 72-53-90 с 10:00 до 13:00 (срочные визы).

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