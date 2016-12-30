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Экономика

Российские регионы оценят по уровню безопасности ведения бизнеса

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в начале 2017 года впервые разработает и представит индекс безопасности ведения бизнеса в российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГИ.

«В первом квартале 2017 года Комитет гражданских инициатив впервые представит индекс безопасности ведения бизнеса в регионах России. Эксперты проведут апробацию методологии и презентуют первые результаты», — сообщили в пресс-службе.

Продолжат свою работу и все уже реализуемые проекты КГИ. В частности, в нынешнем году продолжится работа по подготовке индекса социально-экономической и политической напряженности в регионах России, а также индекса развития медиасферы.

 

Также в этом году фонд «Медиастандарт», созданный по инициативе КГИ, совместно с исследовательской группой ЦИРКОН представят итоги исследования представлений журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Исследование, отметили в КГИ, проводилось на основе опроса сотрудников СМИ и гражданских журналистов.

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