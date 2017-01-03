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Спорт

Словацкий Осрблье примет юниорский чемпионат мира по биатлону вместо российского Острова

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону 2017 года пройдет в словацком Осрблье. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Союз биатлонистов России с целью избежать обострения ситуации в свете допингового скандала уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).

Турнир пройдет с 22 по 28 февраля. Также отмечается, что о новом месте проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, будет объявлено в ближайшее время.

Решение об отказе от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира было принято на заседании исполкома IBU, который 22 декабря заслушал рекомендации рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном допинговых нарушений в российском спорте. Рабочая группа была создана 15 декабря, после получения международным союзом от WADA списка с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, от международных соревнований были отстранены российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

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