Словацкий Осрблье примет юниорский чемпионат мира по биатлону вместо российского Острова

09:30, 05 января 2017, ПАИ

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону 2017 года пройдет в словацком Осрблье. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Союз биатлонистов России с целью избежать обострения ситуации в свете допингового скандала уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).

Турнир пройдет с 22 по 28 февраля. Также отмечается, что о новом месте проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, будет объявлено в ближайшее время.

Решение об отказе от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира было принято на заседании исполкома IBU, который 22 декабря заслушал рекомендации рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном допинговых нарушений в российском спорте. Рабочая группа была создана 15 декабря, после получения международным союзом от WADA списка с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, от международных соревнований были отстранены российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.