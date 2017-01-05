В Великих Луках полиция раскрыла разбойное нападение на магазин

11:33, 05 января 2017, ПАИ

1 января в Великих Луках совершено разбойное нападение на магазин. Около 18 часов неизвестный в маске ворвался в помещение и похитил 3,5 тысячи рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, благодаря проведенным стражами порядка оперативно-разыскным мероприятиям, подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний великолучанин.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК России «Разбой». Расследование продолжается.