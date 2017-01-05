За минувшие сутки задержаны 11 пьяных псковичей за рулём
Сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 368 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 19 преступлений, в том числе пять краж чужого имущества. Всего установлено 19 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: восемь из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода.