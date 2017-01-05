Полиция Псковской области просит у граждан помощи в борьбе с коррупцией

11:46, 05 января 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области рассчитывает на активную помощь псковичей и гостей региона в борьбе с коррупцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Предоставленная гражданами информация о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных проявлениях коррупции в правоохранительной системе и других органах государственной власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установленной законом ответственности.

Контактные телефоны:(8112) 59-22-33, 66-16-49, 02.