Отдел псковской Росгвардии напоминает о возможности получения госуслуг

11:50, 05 января 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о возможности получения госуслуг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области предоставляет следующие государственные услуги, в том числе в электронном виде:

- выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой;

- выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов;

- выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения;

- выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения);

Имеется возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы gosuslugi.ru.

Приём граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: Псков, улица Ипподромная д. 108, кабинет № 6. Приёмные дни: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 14:00).

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.