В Дедовичском районе на пожаре погиб пенсионер
4 января в 18:25 в деревне Кленива Дедовичского района сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, на пожарище обнаружен погибший. Личность его устанавливается, предположительно - хозяин дома.
В жилом доме размером 10х8 метров (деревянный рубленый, обшит вагонкой, кровля шифер по деревянной обрешётке) сгорела кровля по всей площади, выгорело внутри дома.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.