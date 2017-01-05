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В Дедовичском районе на пожаре погиб пенсионер

4 января в 18:25 в деревне Кленива Дедовичского района сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, на пожарище обнаружен погибший. Личность его устанавливается, предположительно - хозяин дома.

В жилом доме размером 10х8 метров (деревянный рубленый, обшит вагонкой, кровля шифер по деревянной обрешётке) сгорела кровля по всей площади, выгорело внутри дома.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

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