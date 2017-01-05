В Великих Луках оперативно устранили аварию на трубопроводе
4 января в 11:00 на улице Строительной в Великих Луках произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии без холодного водоснабжения остались 30 жилых домов частного сектора - порядка 90 жильцов. Причиной аварии стал износ трубопровода.
На поврежденный участок трубопровода наложен хомут. По состоянию на 12:30 4 января аварийно-восстановительные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено.