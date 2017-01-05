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64-летний мужчина пропал в Печорском районе в канун Нового года

В канун Нового года в Печорском районе пропал 64-летний мужчина.

31 декабря 2016 года он на финских санях выехал из деревни Песок Печорского района на лед Псковского озера, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как стало известно Псковскому агентству информации, 4 января от печорской полиции в ГУ МЧС поступила заявка на оказание помощи в поисках пропавшего гражданина.

От плюсской полиции поступила заявка на оказание помощи в поисках 37-летней женщины, которая, предположительно, ушла из деревни Ореховно Плюсского района в деревню Игомель. По настоящее время её местонахождение не известно.

 

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