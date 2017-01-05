В Псковском районе в результате пожара в офисе коммерческой организации повреждена оргтехника и документы
В деревне Фёдоровщина Псковского района в результате пожара в офисе коммерческой организации повреждена оргтехника и документация
Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло в кабинете бухгалтерии на втором этаже административного здания. Огнём повреждён подвесной потолок на площади 20 м кв., обои на площади 20 м кв., оплавлена оргтехника, повреждена документация.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в удлинителе.