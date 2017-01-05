Житель Пскова перевёл мошенникам 50 тысяч рублей

13:07, 05 января 2017, ПАИ

В Псковской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации, 4 января житель Пскова перевел почти 50 тысяч рублей на счет злоумышленников.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом возникших проблем с банковской картой злоумышленник получил необходимую информацию о счете и похитил денежные средства.

В Великих Луках у местного жителя произошло несанкционированное списание с банковского счета 7 тысяч рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

В связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам мошенники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты якобы для перевода этих денег. Не сообщайте никому реквизитов банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.

«При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что под личиной ваших близких и знакомых людей могут скрываться мошенники! - советуют в полиции. - При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию».