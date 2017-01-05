В музее истории Печор состоится новогодний киносеанс

13:20, 05 января 2017, ПАИ

5 января в музее истории Печор в 15:00 состоится новогодний киносеанс «Зима рассказывает сказку». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

6 января с 10 до 16:00 в музейном кафе «Блинная» состоится дегустация блюд Рождественского сочельника. С 10 до 16:00 доме купца Шведова пройдёт мастер-класс по изготовлению символов праздника Рождества Христова.

7 января в полночь в Никольском соборе Изборска начнётся праздничное Рождественское богослужение. С 10 до 16:00 будут проходить экскурсии по Изборску и музейным экспозициям.

8 января в 14:00 в деревне Сигово запланирован праздник «Зима в королевстве Сетомаа» - Новый год в музее-усадьбе народа сето.