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Культура

8 января в Пскове пройдёт музейная акция «Рождество – семейный праздник»

8 января в Пскове состоится музейная акция «Рождество – семейный праздник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Культурно-образовательная программа в Поганкиных палатах запланирована на 12:00 и 14:00. Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.

Билет для взрослых обойдётся в 100 рублей, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей. Мастер-класс оплачивается дополнительно.

Контактная информация: 8-911-395-64-77. Предварительная запись обязательна.

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