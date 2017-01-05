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Общество

Исправность пожарных извещателей рекомендуют проверить псковичам

Исправность пожарных извещателей рекомендуют проверить псковичам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, при пожаре, как правило, выделяется дым, который способствует обнаружению пожара. Также выделяется угарный газ без цвета и запаха, вследствие чего обнаружить его практически невозможно. Самым лучшим средством для обнаружения пожара в наших домах является автономный дымовой пожарный извещатель. Этот прибор помогает обнаружить пожар на ранней стадии. Он издаёт оглушительный сигнал тревоги, если в комнате обнаружено определённое количество дыма.

В Российской Федерации, начиная с 2002 года, в строящихся многоквартирных жилых домах автономный пожарный извещатель становится неотъемлемой частью интерьера квартир. В то же время, пожары, происходящие в домах, сданных в эксплуатацию после 2002 года, показывают, что многие владельцы квартир демонтируют пожарные извещатели.

На каждом этаже здания должно быть установлено по крайней мере одно устройство. Необходимо регулярно проверять состояние батареек в датчиках дыма и угарного газа и при необходимости заменять их новыми. Таким образом, сигнал вовремя оповестит жителей дома о возникшем пожаре. Пронзительный сигнал тревоги разбудит всех спящих и позволит им безопасно покинуть очаг возгорания.

В жилых помещениях с печным отоплением или камином также рекомендуется установить датчик угарного газа, поскольку по причине преждевременного закрытия отопительного очага может возникнуть ситуация, когда будет выделяться угарный газ без цвета и запаха, в то время как дыма не будет.

«Регулярно проверяйте работу автономного пожарного извещателя, установленного у вас дома, нажимая на кнопку для тестирования», - советуют спасатели.

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