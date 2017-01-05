Госавтоинспекция разъяснила порядок проведения регистрационных действий с автомашинами с изменёнными маркировочными обозначениями

14:00, 05 января 2017, ПАИ

Госавтоинспекция разъяснила порядок проведения регистрационных действий с автомашинами с измененными маркировочными обозначениями. Публикация размещена на сайте УМВД России по Псковской области.

«В связи с поступающими от граждан, средств массовой информации и общественных организаций запросами о порядке применения ряда положений Административного регламента МВД России по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, Госавтоинспекция МВД России публикует разъяснения, касающиеся вопросов проведения регистрационных действий с ранее угнанными и впоследствии найденными транспортными средствами, у которых в результате неправомерных действий маркировочные обозначения подверглись изменениям.

В соответствии с требованиями п. 41 Административного регламента производится визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия нанесенной идентификационной маркировки с указанной в паспорте транспортного средства и регистрационном документе.

В случае невозможности визуально идентифицировать маркировку в совершении регистрационных действий отказывается. При этом, если первичное маркировочное обозначение, нанесенное организацией-изготовителем, установлено экспертным исследованием, регистрационное действие осуществляется по результатам проверки и принятого процессуального решения.

Сведения о проведенных проверках вносятся в «особые отметки» свидетельств о регистрации, паспортов транспортных средств и учетных данных, содержащихся в информационно-справочных ресурсах Госавтоинспекции.

В настоящее время Госавтоинспекция готовит дополнения в данный Административный регламент, касающиеся установления порядка действий и принятия решений в отношении (похищенных) транспортных средств возвращенных их законным владельцам после хищения с измененной маркировкой. Также в рамках проведения процедур по подготовке к принятию Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств» прорабатываются положения по установлению порядка нанесения «дублирующей» маркировки на автомототранспортные средства, маркировка которых была изменена в результате преступных посягательств», - говорится в публикации.