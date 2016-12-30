Белоруссия решила повысить тарифы на транзит российской нефти

14:27, 05 января 2017, ПАИ

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики от 30 декабря 2016 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава вырастет с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 123,66 рубля за тонну нетто.

Таким образом, тарифы вырастут на 7,7 процента. Они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.