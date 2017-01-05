Жителей Куньи и двух деревень предупредили о мерах пожарной безопасности

15:20, 05 января 2017, ПАИ

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области побывал в Кунье, а также деревне Харитоново Куньинского района и Переслегино Великолукского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе профилактической работы распространены памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту», проведен инструктаж граждан под роспись. С согласия граждан проведены обследования жилых домов. В деревнях Харитоново и Переслегино проведены сходы граждан. До населения доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.