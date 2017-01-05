Дальняя авиация России получит пять ракетоносцев

16:26, 05 января 2017, ПАИ

В 2017 году в части Дальней авиации ВКС России поступят пять модернизированных самолетов, способных нести стратегические крылатые ракеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерстве обороны РФ.

«В 2016 году Дальняя авиация получила два модернизированных ракетоносца Ту-160 и два Ту-95. Экипажи этих типов самолетов на 10 процентов увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава - включая молодых офицеров, - провели практические пуски крылатых ракет», - отметили в ведомстве.

План по налету и боевому применению Дальняя авиация выполнила на 100%. В общей сложности экипажи ДА провели в воздухе более 20 тысяч часов. Средняя продолжительность полетов каждого экипажа составила более 110 часов, у молодых летчиков - более 160 часов.

На вооружении дальней авиации России стоят стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Они вооружены крылатыми ракетами Х-55, способными нести ядерные боеголовки. В ходе плановой модернизации самолеты получают новое оборудование связи, навигации и возможность применять самое современное оружие.

Ту-95 обновляют на самарском заводе «Авиакор», Ту-160 - на казанском авиазаводе имени Горбунова. Там же готовятся к производству нового поколения стратегических ракетоносцев Ту-160М2. По словам военных, это будет фактически новый самолёт.