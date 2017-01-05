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Экономика

Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот

Поставки латвийских шпрот в Россию остаются под вопросом. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии пока не получила от российской стороны подтверждения о возможности открытия российского рынка для латвийских производителей рыбных консервов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на латвийские СМИ.

Обстановка в рыбной промышленности Латвии по-прежнему остается тяжелой, новые рынки осваиваются медленно. Местные производители питали надежды, что Россия в новом году разрешит возобновить поставки продукции на свою территорию, однако пока они не оправдались, приводит агентство цитаты латвийской прессы.

Уточняется, что у Продовольственно-ветеринарной службы нет никаких официальных данных о возможных сроках возобновления  от российских ответственных ведомств.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что латвийские рыбные консервы могут вновь получить доступ на отечественный рынок после того, как заводы-производители Латвии устранят все нарушения. Глава ведомства Анна Попова поясняла, что срок действия ограничений на поставки продукции из этой страны в Россию не определен и что длительность запрета полностью зависит от действий латвийской стороны.

Напомним, поводом для введения запрета на ввоз в Россию латвийских рыбных консервов, начавшего действовать 1 августа 2015 года, были неоднократные нарушения производителями этой страны требований законодательства в области защиты прав потребителей.

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