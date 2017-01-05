На аукционе в Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

18:05, 05 января 2017, ПАИ

Гигантский тихоокеанский голубой тунец был продан на первых в этом году торгах на знаменитом рынке Цукидзи в Токио в четверг за 74,2 миллиона иен (около 640 тысяч долларов) — это вторая по величине цена с начала века.

Вес тунца, выловленного около берегов префектуры Аомори, составил 212 килограммов.

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Самым дорогим на сегодняшний день считается тунец, проданный на аукционе 2013 года: он стоил 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов).

В прошлом году на первом аукционе самый дорогой тунец был продан за 14 миллионов иен (по курсу на тот момент около 117 тысяч долларов).

Первый аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после новогодних праздников. По первому новогоднему аукциону тунца определяют «направление ветра» в экономике страны. Это не всегда совпадает с последующим развитием событий, но высокая цена на первого тунца неизменно воспринимается в Японии как хороший признак.