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Общество

Противопожарные рейды состоялись в деревнях Псковского района

5 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд в деревнях Ершово, Малая Остенка, Залединье сельского поселения Ершовская волость Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рейде также принял участие глава сельского поселения Ершовская волость Трашков Олег Васильевич. В ходе рейда проводились подворовые обходы, распространялись листовки профилактического характера, проводился инструктаж по мерам пожарной безопасности.

Напомним, что для предупреждения пожаров и их последствий в период праздников издано Распоряжение № 1 от 2.01.2017 «О проведении мероприятий по предупреждению пожаров и их последствий», а также утвержден План дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе Псковской области.

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