В Печорском районе водитель неизвестного автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП

18:17, 05 января 2017, ПАИ

4 января в 7:50 в Печорском районе водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП. об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На перекрестке улицы Мира и улицы Проценко неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая двигалась слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы и не была госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся.