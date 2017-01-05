В Куньинском районе «Ниссан Тиида» опрокинулся на крышу

18:24, 05 января 2017, ПАИ

4 января в Куньинском районе на 436 км трассы Москва - Балтия женщина-водитель «Ниссан Тиида» выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, съехала в правый кювет по ходу движения, после чего автомобиль отбросило на проезжую часть автодороги, где он опрокинулся на крышу.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадала 52-летняя пассажир автомобиля, она госпитализирована. Водитель «Ниссана» была трезва.

4 января в 20:35 в Невельском районе на 502 км шоссе Санкт-Петербург - Невель в населённом пункте Усть-Долыссы 33-летний водитель «Мицубиси Оутлендер» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил незначительные травмы. Водитель был трезв.