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Происшествия

В Куньинском районе «Ниссан Тиида» опрокинулся на крышу

4 января в Куньинском районе на 436 км трассы Москва - Балтия женщина-водитель «Ниссан Тиида» выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, съехала в правый кювет по ходу движения, после чего автомобиль отбросило на проезжую часть автодороги, где он опрокинулся на крышу.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадала 52-летняя пассажир автомобиля, она госпитализирована. Водитель «Ниссана» была трезва.

4 января в 20:35 в Невельском районе на 502 км шоссе Санкт-Петербург - Невель в населённом пункте Усть-Долыссы 33-летний водитель «Мицубиси Оутлендер» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил незначительные травмы. Водитель был трезв.

 

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