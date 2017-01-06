Общественный порядок накануне Рождества в Псковской области обеспечат сотрудники Росгвардии

09:33, 06 января 2017, ПАИ

В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечат общественный порядок при проведении праздничных мероприятий в честь Рождества Христова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественных богослужений на территории Псковской области, совместно с правоохранительными органами, будут задействованы сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии.