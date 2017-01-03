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Из-за морозов в Псковской области переносится ледовый спринт-слалом «Рождественские гонки»

В связи неблагоприятным прогнозом погодных условий, запланированный на 6 января 1-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью ледовый спринт-слалом «Рождественские гонки» переносится на 14 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

При благоприятных погодных условиях, местом проведения будет центр загородного отдыха «Лукоморье». Окончательное решение о месте проведения будет принято 10 января.

Напомним, что в этом году Чемпионат Псковской области по автомногоборью пройдёт в девять этапов.

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