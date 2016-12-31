Госсекретарь США Джон Керри заявил, что уходит из политики

09:45, 06 января 2017, ПАИ

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего, сообщает РИА Новости.

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.