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Политика

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что уходит из политики

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего, сообщает РИА Новости.

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

 

Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.

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