Псков вошёл в топ-10 городов для поездок на Новый год
В топ-10 городов России для поездок на Новый год вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда и Псков.
Новогодняя столица России 2017 года - Ханты-Мансийск не входит в первую десятку популярных для новогодних туров городов, сообщает журнал «Вокруг света».
Рейтинг составлен на основе данных о поиске и бронировании отелей и апартаментов с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Сообщается, что внутренний туристический поток по России в дни новогодних праздников вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.