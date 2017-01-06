14 преступлений произошло в Псковской области за минувшие сутки

10:11, 06 января 2017, ПАИ

5 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе шесть по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 14 преступлений, в том числе три кражи чужого имущества.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД задержали трёх водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 342 нарушения Правил дорожного движения.