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14 преступлений произошло в Псковской области за минувшие сутки

5 января в органы внутренних дел Псковской области поступило 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе шесть по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 14 преступлений, в том числе три кражи чужого имущества.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД задержали трёх водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 342 нарушения Правил дорожного движения.

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