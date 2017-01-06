Порядка 15 тысяч жителей Псковской области примут участие в богослужениях в честь Рождества

10:13, 06 января 2017, ПАИ

Богослужения в честь Рождества пройдут в 88 храмах Псковской области, планируется, что участие в них примут порядка 15 тысяч человек. Полиция Псковской области примет исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасного отдыха граждан и соблюдения законности и правопорядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К несению службы в местах проведения массовых мероприятий будут привлечены 266 сотрудников УМВД и 71 сотрудник Росгвардии, а также представители народных дружин и частных охранных организаций.