Российским гостиницам запретили работать без «звёзд»
Процедура классификации не занимает много времени и стоит от 40 до 60 тысяч рублей, в зависимости от номерного фонда и уровня гостиницы. Изначально в законе был прописан срок 1 июля 2016 года, но его перенесли на полгода, чтобы все успели.
В конце минувшего года правительство предварительно одобрило еще один законопроект - об обязательной поэтапной классификации всех гостиниц страны. С 1 января 2018 года «звезды» должны получить гостиницы и «другие средства размещения», имеющие более 50 номеров. С 1 января 2019 года - более 15 номеров. А с 1 января 2020 года - классификация будет обязательна в отношении всех гостиниц, сказано в законопроекте.По мнению экспертов, от нового закона, если он будет принят, потребитель только выиграет. Классификация - это хороший способ оптимизировать цены.