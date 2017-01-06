Российским гостиницам запретили работать без «звёзд»

10:41, 06 января 2017, ПАИ

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому все средства размещения (в том числе гостиницы), имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должны быть классифицированы или, иначе говоря, получить «звезды», пишет «Российская газета».

Всего под действие закона попадают городов 11 - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. По оценкам экспертов, больше всего аттестованных гостиниц в Москве, Сочи и Казани. Эти три города, а также Санкт-Петербург, будут в наступившем году принимать Кубок Конфедераций. Но в Северной столице пока есть еще отели, не получившие лицензии.

Процедура классификации не занимает много времени и стоит от 40 до 60 тысяч рублей, в зависимости от номерного фонда и уровня гостиницы. Изначально в законе был прописан срок 1 июля 2016 года, но его перенесли на полгода, чтобы все успели.

В конце минувшего года правительство предварительно одобрило еще один законопроект - об обязательной поэтапной классификации всех гостиниц страны. С 1 января 2018 года «звезды» должны получить гостиницы и «другие средства размещения», имеющие более 50 номеров. С 1 января 2019 года - более 15 номеров. А с 1 января 2020 года - классификация будет обязательна в отношении всех гостиниц, сказано в законопроекте.По мнению экспертов, от нового закона, если он будет принят, потребитель только выиграет. Классификация - это хороший способ оптимизировать цены.