67 туристов, ехавших в Псков, застряли на дороге в Тверской области

10:48, 06 января 2017, ПАИ

Ночью 6 января в Западнодвинском районе Тверской области на 382 км трассы М-9 «Балтия» сломался автобус, следовавший из Москвы в Псков с туристической группой из 67 человек, в группе в том числе ехали 10 детей, пишет vedtver.ru.

Все пассажиры остались на заснеженной трассе в ожидании помощи. Сотрудники МЧС России по Тверской области и администрация Западнодвинского района оперативно организовали мобильный пункт обогрева, в котором разместились все пассажиры. Желающим был предложен горячий чай. Туристы дождались автобуса, отравленного за ними, и после его прибытия продолжили путешествие в Псков.