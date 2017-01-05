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Экономика

В Госдуме готовят законопроект о контроле за доходами экс-чиновников

В Госдуме разрабатывается законопроект, который должен помешать бывшим госслужащим пользоваться незаконно нажитым во время службы имуществом.

Перед авторами стоит задача прописать обязанность декларировать доходы чиновников-пенсионеров, а также экс-чиновников.

«Допустим, мы пропишем обязанность отчитываться, а он (экс-чиновник) отказался подать декларацию — каким образом его можно заставить это сделать? Пока мы продумываем механизм, как это сделать», — цитирует ТАСС первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева («Единая Россия»).

 

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