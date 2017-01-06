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Общество

Псковичи могут узнать о нарушениях ПДД, не выходя из дома

В соответствии с соглашением, заключенным между УМВД России по Псковской области и МФЦ Псковской области, для псковичей организуется предоставление сведений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Указанная государственная услуга оказывается на федеральном уровне путем направления запроса с портала государственных услуг www.gosuslugi.ru либо через онлайн-сервис, размещенный на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru. Получение сведений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения через онлайн-сервис возможно любым посетителем сайта www.gibdd.ru при вводе сведений о государственном регистрационном знаке транспортного средства и свидетельстве о его регистрации.

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