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Общество

Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии

За время операции в Сирии палубная авиация совершила 420 вылетов и ликвидировала свыше тысячи объектов боевиков. Министерство обороны приступило к сокращению группировки вооружённых сил РФ в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, пишет ТАСС,

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, Минобороны России приступает к сокращению группировки вооружённых сил в Сирии», — пояснил Герасимов.

Известно, что первой место дислокации покинет авианосная группа во главе с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым».

Напомним, корабельная авианесущая группа Северного флота находилась на операции в Сирии с 8 ноября прошлого года. 

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