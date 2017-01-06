Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии
За время операции в Сирии палубная авиация совершила 420 вылетов и ликвидировала свыше тысячи объектов боевиков. Министерство обороны приступило к сокращению группировки вооружённых сил РФ в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, пишет ТАСС,
«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, Минобороны России приступает к сокращению группировки вооружённых сил в Сирии», — пояснил Герасимов.
Известно, что первой место дислокации покинет авианосная группа во главе с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым».
Напомним, корабельная авианесущая группа Северного флота находилась на операции в Сирии с 8 ноября прошлого года.