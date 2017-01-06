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Общество

Дети из многодетных семей Псковской области принимают участие в Большом новогоднем марафоне

Дети из многодетных семей Псковской области принимают участие в Большом новогоднем марафоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации «Дети - наше будущее».

Ребята из многодетных и малообеспеченных семей Пскова, районов Псковской области, а также из семей, вынужденных переселиться в Псковскую область, посетили новогоднее шоу в городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

«Дети и их родители отправились в настоящее новогоднее путешествие на волшебном паровозике. Вместе со сказочными героями, Дедушкой Морозом участники праздничного шоу выполняли задания, которые им выпадали на каждой станции. Игры, танцы до упаду, шутки и веселье сделали праздник ярким и запоминающимся.А сладкие подарки от Дедушки Мороза стали отличным завершением этого сказочного мероприятия», - рассказали в пресс-службе организации.

Дети из отдаленных деревень Васильево, Боровики, Гоглово, Бобьяково Палкинского района и Пскова побывали на интерактивном новогоднем представлении «Тайна большой медведицы» в Доме офицеров.

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